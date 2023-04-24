CHP'den afiş pişkinliğine 'mütekabiliyet' kılıfı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, partisinin koalisyonlarıyla alakalı sitem etti. Geçen hafta Bizim TV'de katıldığı programda konuşan Okuyan, ''Şu anki CHP'de ne Cumhuriyeti, ne Atatürk'ü? Bana biri anlatsın. Ya Fetö'cü alçakların ne işi var partide?'' dedi. Program moderatörü CHP'li Şaban Sevinç, Okuyan'ı destekleyerek ''Ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani hakikaten akıl almaz bir şey'' dedi. Geçtiğimiz günlerde Tvnet'in Sert Sorular programında da açıklamalarda bulunan Okuyan, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermeyeceğim'' diyerek net konuşmuştu. Yayında "Masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Bunlar nasıl iktidar olacak?" ifadelerini kullanmıştı.