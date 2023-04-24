CHP'den afiş pişkinliğine 'mütekabiliyet' kılıfı

Canan Kaftancıoğlu
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin heyecanını yaşıyor. Liderler her gün ayrı bir şehirde miting yaparken, siyasi parti teşkilatları da tam gaz seçim maratonunu yürütüyor.
Bu süreçte muhalefetin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bunun sonuncusu CHP cephesinden geldi.
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'kanun tanımıyorlar' diyerek tarihi surlardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan afişinin görselini paylaştı.
Kılıçdaroğlu afişi astılar
Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Tarihi surlarda CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da afişinin yer aldığı görüldü.
Mütekabiliyet kılıfı
Bu ortaya çıkınca Kaftancıoğlu, "Mütekabiliyet deniyor buna.." diyerek Erdoğan'ın posteri olduğu için Kılıçdaroğlu'nun afişini astıklarını savundu.
Tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasına 'hukuksuz' diyerek karşı çıkan CHP'nin mütekabiliyet bahanesine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun da posterini asması tepki çekti.Sosyal medya kullanıcıları, Kaftancıoğlu'nu, "Hukuksuzsa neden mütekabiliyet yapıyorsunuz" diyerek eleştiri yağmuruna tuttu.