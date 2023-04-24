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Seçim

CHP'den afiş pişkinliğine 'mütekabiliyet' kılıfı

14 Mayıs seçimi öncesi her türlü algıya başvuran Yedili Masa bu kez de afiş üzerinden propagandaya soyundu. İstanbul'da surlara asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin asılmasının hukuksuz olduğunu öne Süren CHP'li Kaftancıoğlu, 'mütekabiliyet' bahanesine sığınarak afiş asma eyleminin aynısını gerçekleştirdi.

17:40 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin heyecanını yaşıyor. Liderler her gün ayrı bir şehirde miting yaparken, siyasi parti teşkilatları da tam gaz seçim maratonunu yürütüyor.

Bu süreçte muhalefetin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarına da her gün bir yenisi ekleniyor. Bunun sonuncusu CHP cephesinden geldi.


Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'kanun tanımıyorlar' diyerek tarihi surlardaki Cumhurbaşkanı Erdoğan afişinin görselini paylaştı.

Kılıçdaroğlu afişi astılar

Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Tarihi surlarda CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da afişinin yer aldığı görüldü.

Mütekabiliyet kılıfı

Bu ortaya çıkınca Kaftancıoğlu, "Mütekabiliyet deniyor buna.." diyerek Erdoğan'ın posteri olduğu için Kılıçdaroğlu'nun afişini astıklarını savundu.

Tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasına 'hukuksuz' diyerek karşı çıkan CHP'nin mütekabiliyet bahanesine sığınarak Kılıçdaroğlu'nun da posterini asması tepki çekti.Sosyal medya kullanıcıları, Kaftancıoğlu'nu, "Hukuksuzsa neden mütekabiliyet yapıyorsunuz" diyerek eleştiri yağmuruna tuttu.



CHP'li Yaşar Okuyan partisine isyan etti: Şu anki CHP'de Fetö'cülerin ne işi var biri bana anlatabilir mi?
CHP'li Yaşar Okuyan partisine isyan etti: Şu anki CHP'de Fetö'cülerin ne işi var biri bana anlatabilir mi?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, partisinin koalisyonlarıyla alakalı sitem etti. Geçen hafta Bizim TV'de katıldığı programda konuşan Okuyan, ''Şu anki CHP'de ne Cumhuriyeti, ne Atatürk'ü? Bana biri anlatsın. Ya Fetö'cü alçakların ne işi var partide?'' dedi. Program moderatörü CHP'li Şaban Sevinç, Okuyan'ı destekleyerek ''Ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani hakikaten akıl almaz bir şey'' dedi. Geçtiğimiz günlerde Tvnet'in Sert Sorular programında da açıklamalarda bulunan Okuyan, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermeyeceğim'' diyerek net konuşmuştu. Yayında "Masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Bunlar nasıl iktidar olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#pankart
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