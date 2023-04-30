Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sözde DEAŞ lideri Haşim el Kureyşi etkisiz hale getirildi

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklayan Erdoğan, "Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor." dedi.

"'Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?' Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik. Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık. Pasaport harçlarını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurt dışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek."