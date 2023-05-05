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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'te tepki: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var" dedi. Erdoğan, The Economist'in kapağına da tepki göstererek, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

09:31 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için
Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler.
Artık
siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle
terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.
İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi

Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi.

Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik.

Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

Dış temsilcilik sayımızı
163’ten 260’a
çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik.
TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan
7 milyon
insanımıza kucak açıyoruz.

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da
olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.

Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla
iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına
izin vermeyeceğiz.
Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Yüzyılı
#Libya
#Suriye
37 dakika önce
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