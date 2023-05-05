Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'te tepki: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi.
Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik.
Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.
Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.
Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.
Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.