Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'te tepki: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Economist'in kapağına tepki gösterdi. Çelik, "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar." ifadelerini kullandı.