Demokrasi kazandı sanatçılar kaybetti

Seçimden önce muhalif sanatçılar hep bir ağızdan radikal bir tutum içine girdi. Bir ya da birkaç isim değil, onlarca hatta yüzlerce kültür sanat insanının siyasi mesajlarına maruz kaldık. Sanatçılar, oyuncular, yönetmenler ve yazarlar, sadece tercihlerini açıklamadı, insanları ayrıştırıcı bir dil kullanarak kendisi gibi düşünmeyenleri tahkir etti, hedef gösterdi. Seçim sonrasında birkaç isim özeleştirisini yapıp köşesine çekilse de, diğerleri ikinci tur için çalışmalara devam ediyor. Üstelik yüksek oy oranına sahip Cumhur İttifakı seçmenini aşağılayarak bunu yapıyor. Biz de bu dilin sanatçıya, tuttukları partiye ve insanlığa dair ne kazandırıp ne kaybettirdiğini sanatçılara sorduk.

FANATİZMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Sanatçının siyasi görüşünün olmasında bir sorun yok, bunu fanatik bir tavırla sergilemek ve halktan uzak bir politika güderken, halkı da güdülecek bir güruh gibi görmesi bir sanatçıya yakışmayacak ve asla kabul edilmeyecek bir tavır. Sonuçlar arzu ettiğiniz gibi olmayınca da vatandaşa yani oy istediğiniz seçmeninize, “akılsızlar, bidon kafalılar, her türlü belaya müstahaklar” gibi bir tavırla yaklaşmak ne sanatçılığa ne insanlığa ne demokratlığa sığar. Bu tip davranışlar, Türk toplumunu tanımadıklarını, parametrelerini ve kırmızı çizgilerini asla bilmediklerini ortaya koyuyor. Halkını tanımayan, hassasiyetlerine saygı duymayan, halkına yukarıdan bakan siyasetçinin ve sanatçının asla kabul görmeyeceğini ve sanatın da böylesi dışlayıcı, ayrıştırıcı ve yara açıcı yanları içinde barındırmayacağını düşünüyorum. Bu fanatizmden başka bir şey değil.

ANADOLU BİLGELİĞİ İYİ GELECEK

Sanat ve çevresini oluşturan unsurlar kendi manevi değerlerinden uzak olunca, halkıyla empati kuramayan bir topluluğa dönüşüyor. Bu halkı tanımayan, tanımadığını da her defasında gören, yetmiyormuş gibi kendi eksiklerine bakacağına küplere binen, küfreden topluluk mensupları; eksikliği ve kusuru kendilerinde aramadan, nasıl anlayacaklar da yazacak, oynayacak, söyleyecek ve besteleyecekler? İşte ancak bu kadar oluyor. Seçim arifesinde açıklanan destekler de uygulanan mobbing de bu kafanın bir tezahürü. Şaşırıyorum, kırılıyorum, üzülüyorum bu insancıkların sanatın neredeyse her dalında faaliyet gösterip de kendi gerçekliği ile bu kadar uzak olmasına. Hakaret ve küfrü kabul etmek mümkün bile değil. Bu seçim tekrarlanacak ve aşağı yukarı aynı sesleri duyacağız. Ben bu arkadaşlara anam babam maneviyatını tavsiye ediyorum. Memleketin neresine gitseler Anadolu bilgeliği ve irfanıyla karşılaşacaklar. Tiksinmeden kabul edebilirlerse, kulaklarına, gönüllerine, bu onlara ve hepimize iyi gelecektir.

BÜYÜK ÇELİŞKİ İÇİNDELER

Özlem Balcı

Kutuplaştırıcı siyasi dili tasvip etmediğim gibi halkın iradesine saygı duymayan zümrelerin demokrasi söylemlerini ağızlarına dolamalarını büyük bir çelişki olarak değerlendirebilirim. Özellikle bu şekildeki söylemlerin topluma örnek olması gereken sanat ve sanatçı çevrelerince yapılıyor olması açıkçası üzücü ve düşündürücü. Saygı kavramı hayatın her alanında önem arz ediyor. Kendisi gibi düşünmeyene saygı duymayıp, “tukaka” kültürü içinde olanlara karşı halkın iradesinin ne denli haklı bir refleks olduğunu doğrular nitelikte bir ortamı görüyor, izliyor ve yaşıyoruz diyebilirim. Bu tavrı geliştiren siyasi anlayışların kendilerini yenileme gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı. Bu tavır toplum nezdinde kabul gören bir tavır değil. Kazanmaktan öte, kaybettikleri de bir gerçek.

KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Yücel Arzen.

Bazı ünlü şahsiyetlerin suçlayıcı, ötekileştirici söz ve yaklaşımlarını kabul etmemiz mümkün değil elbette. Zira eğer seçimle işbaşına gelme yöntemine inanıyorsanız, seçim yapmış halkınızın kararına da saygı duymalısınız değil mi? İnsanın bir birey olarak kendini yaşadığı toplumdan, o toplumun geleneklerinden bir düşünce ile ayrıksamasının ne denli sancılı bir duygu olduğunu Sezai Karakoç’un “Herkes olmak olmayacak şey, herkes olmak olmamak gibi bir şey...” mısraları ile dile getirdiği Leyla İle Mecnun’undan anlamaya çalışabilirsiniz. Tabii bu acı-sancı gerçekten bir düşünceye, bir hülyaya sahip insanlar için söz konusu. “Ünlü” şahsiyetlerin böylesi dertleri var mı? Onların yaşadıkları toplumla ilgili sorunlarını “ünlerini eleyip duvara astıkları gün” yeniden konuşmak isterim.











