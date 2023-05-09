Diplomat katilinin kardeşi yine aday

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tvnet canlı yayınında Batı'da seçim olurken bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, "Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı." şeklinde konuştu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilişkilerine değinen Soylu, "Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktı" dedi.