Doç. Dr. Dinç İnce'nin çekilmesine ilişkin konuştu: Kaset kavramını bilmeyen gençlere kaset operasyonlarıyla siyaset yapan bir Türkiye deneyimliyoruz

Yeni Şafak Yazarı Doç. Dr. Yusuf Dinç, TV24'te katıldığı bir televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir kaset kumpası sonucu istifa etmesi hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günü Türkiye siyasetinin en önemli günlerinden biri olarak değerlendiren Dinç, "Keşke bu olumlu manada önemli olsaydı maalesef böyle olmadı. Muharrem İnce, kendi üzerine kurulan baskıdan dolayı çekilmek durumunda olduğunu ifade etti. Bu da doğru değil, aday olmak demokratik bir hak ve bu hakkın sonuna kadar kullanılmasında yarar var." şeklinde konuştu.

İnce'nin maruz kaldığı kumpası, geçtiğimiz 21 yıl boyunca FETÖ'nün yaptığı diğer olaylara benzeten Dinç, "Bizim neye maruz kaldığımızı da, geçtiğimiz 21 yıl boyunca nelere maruz kaldığımızı sıkıştırıp 45 günde Muharrem İnce'nin maruz kaldıklarıyla yeniden gözlemlemiş, deneyimlemiş olduk. Aslında 45 günde olanlar, 21 yılda olanların daha açılmış haliydi. Bunu da kısa bir periyod içerisinde Türkiye'ye deneyimlettiler" dedi.

Kaset kavramını bilmeyen gençlere kaset operasyonlarıyla siyaset yapan bir Türkiye

Gençlerin kaset kavramına vakıf olmadığını belirten Dinç şöyle devam etti:

"Bunların Türkiye gündeminden çıkması gerekiyor. Kaset diye bir kavram var, biraz daha 90'lar kuşağının bildiği bir şey. Onlardan sonrakiler zaten hatırlamaz ama her gün her gün kaset diye bir şey duyuyorlar gençler. Bunu konuşan kitle ise bugün Türkiye'de daha temiz, daha demokratik siyaset yapacağız diyen kitle. Kaset kavramını bilmeyen gençlere kaset operasyonlarıyla siyaset yapan bir Türkiye deneyimliyoruz. İnşallah, bundan sonra, 14 Mayıs'tan sonra böyle operasyonlar olmaz."

Türk seçmeni dünyanın kaderini belirleyecek

Türkiye Yüzyılı'nda siyasetin kirli oyunlara alet olmaması gerektiğine işaret eden Dinç, Yedili Masa'nın küresel mecralarda kurduğu iletişim kanallarıyla seçimi yurt dışına taşıdıklarını belirtti. "Seçimin yurt dışına taşınması stratejik bir hatadır" diyen Dinç, "Yedili Masa bu seçimi kaybederse, birkaç yüz bin birkaç milyon oyla kaybedecek. Eğer bu seçim yurt dışına çıkarılırsa, Türk seçmen sadece Türkiye'nin kaderini belirlemeyecek. Bu seçmen dünyanın kaderini belirleyecek. The Economis'in manşetinden gidecek olursak bu yılın en önemli seçimine girecek olan Türk seçmeni. Eğer öyleyse Türk seçmeni dünyanın kaderini belirleyecek" şeklinde konuştu

Erdoğan bir milyar oy fark atar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel ölçekte büyük bir itibara sahip olduğunu belirten Dinç, "Bu seçimi yurt dışına mesaj vererek yurt dışından kazanılmaya çalışırsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir milyar oy fark atar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyarlık farklar oluşturacak kadar küresel popülaritesi var. O nedenle seçimi içeride tutmak lazım." ifadelerini kullandı.

Ortağını söyle sana Rus uçağı düşürüp düşüremeyeceğini söyleyeyim

Dinç, Türkiye'nin komşularıyla dengeli bir biçimde ilişkilerini yürütmesi gerektiğini belirterek Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya ilişkin kaset iddialarına da değindi. "Seçimi yurt içinde tutmak lazım çünkü Dünya'nın kaderine yön verecek olan el alem değil Türk seçmeni" şeklinde konuşan Dinç, "Rusya'ya verilen mesaj, biz daha önce bir rus uçağının düşürüldüğünü gördük. Bana koalisyon ortağını söyle sana Rus uçağı düşürüp düşürmeyeceğini söyleyeyim. " dedi.























