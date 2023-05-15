Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan ünlü modacı Zeynep Tunuslu: İlk kez kazandığım için mutluyum

"60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Bari ben de sevineyim" diyerek Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan ünlü modacı Zeynep Tunuslu, hislerini Patronlar Dünyası'na anlattı.





Zeynep Tunuslu’ya sorduk, "Seçimden kısa bir süre önce çektiğiniz videoda "60 yaşına kadar CHP'ye oy veriyorum, bu sefer kazanmak istiyorum ilk kez AKP'ye oy vereceğim' demiştiniz. İlk defa kazandınız. Ne hissediyorsunuz?" Gülerek yanıtladı bizi; “Mutluyum elbette. Öncelikle seçimlerin demokrasi şöleni içinde ve kimsenin burnunun kanamadan sonuçlanması sevindirici. En çok seçimlerde olay çıkmadığı, sonra da ilk kez kazandığım için mutluyum" dedi.





'Tayyip bey eşim hastanedeyken bizi ziyaret etti'





Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kez eşi Uzay Heparı kaza geçirdikten sonra hastanede yatarken tanıdığını anlatan Tunuslu, "Tayyip Bey'i ilk kez 1994'te eşim hastanede yatarken tanıdım. O süreçte hastaneye ziyaretimize geldi ve bana 'Sizin için ne yapabilirsem aramanız yeterli' dedi. Ben o gün bana olan insani bakışını hiç unutmadım. Ama kendisine ve AKP'ye bugüne kadar hiç oy vermedim. Alıştığımız partiye, CHP'ye oy verdik. Bu kez düşündüm. Hayatımda bir kez kazanana oy vereyim diye. Tayyip Bey kazandı. Mutluyum" dedi.





'İkinci turda da destekleyeceğim'





İlk sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalacak gibi görünmesiyle ilgili de Tunuslu, "Gerçi ikinci tura kaldığı söyleniyor ama Tayyip Bey buradan da birinci olarak çıktı. Eğer ikinci tura kalırsa da destekleyeceğim. Tüm bunlardan bağımsız olarak demokrasinin kazanması ve birbirlerimizin fikirlerine saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.





'60 yaşına kadar CHP'ye verdim bu kez Tayyip Bey'e vereceğim'



