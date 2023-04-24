Gerçek Ecevitçiler’in adresi Erdoğan

Cumhur İttifakı ortağı Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen mücadelenin yanında yer almamız, DSP’nin kuruluş ilkeleri ve gerekçelerine tam olarak uygun bir stratejidir’’ şeklinde konuştu. Yeni Şafak’a konuşan Aksakal, Ecevit’in partisinin DSP olduğunu ve bu yapı içerisinde yaşatıldığını ifade etti. Aksakal, “Ecevit’in siyasi mirası demokratik sol kuram ve programdır, Demokratik Sol Parti’dir. Ecevit’in en belirgin siyasi özelliği, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi ‘sosyal demokrat’ görüşü reddetmesi, Türkiye’nin yerli ve milli sol kuramı olan ‘demokratik sol’u benimsemesiydi” şeklinde konuştu.