Gerçek Ecevitçiler’in adresi Erdoğan

Muhabirimiz Mehmet Güney, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.
Cumhur İttifakı ortağı Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen mücadelenin yanında yer almamız, DSP’nin kuruluş ilkeleri ve gerekçelerine tam olarak uygun bir stratejidir’’ şeklinde konuştu. Yeni Şafak’a konuşan Aksakal, Ecevit’in partisinin DSP olduğunu ve bu yapı içerisinde yaşatıldığını ifade etti. Aksakal, “Ecevit’in siyasi mirası demokratik sol kuram ve programdır, Demokratik Sol Parti’dir. Ecevit’in en belirgin siyasi özelliği, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi ‘sosyal demokrat’ görüşü reddetmesi, Türkiye’nin yerli ve milli sol kuramı olan ‘demokratik sol’u benimsemesiydi” şeklinde konuştu.
ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLMELİ
14 Mayıs seçimlerinin Kıbrıs özelinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Mavi Vatan’ın olası tehditlerine karşı kararlı duruşunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aksakal, “Bu seçimlerde Türk milleti ABD’nin ve AB’nin bölgemizdeki hayallerine ve hedeflerine karşı kararlı bir duruş ortaya koyan Sayın Erdoğan’a tam desteğini vererek ilk turda güçlü bir şekilde seçilmesini sağlamak ve asil Türk milletinin mutlak zaferini ilân etmek zorundadır” dedi.