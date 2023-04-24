|
Reklam
Reklam
Seçim

Gerçek Ecevitçiler’in adresi Erdoğan

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Bülent Ecevit’in mirasını DSP’nin temsil ettiğini söyledi. DSP’nin yerli ve milli sol olduğunu kaydeden Aksakal, “DSP tabanı ve gerçek Ecevitçilerin tereddütsüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceklerine inanıyorum” dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muhabirimiz Mehmet Güney, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Muhabirimiz Mehmet Güney, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Cumhur İttifakı ortağı Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen mücadelenin yanında yer almamız, DSP’nin kuruluş ilkeleri ve gerekçelerine tam olarak uygun bir stratejidir’’ şeklinde konuştu. Yeni Şafak’a konuşan Aksakal, Ecevit’in partisinin DSP olduğunu ve bu yapı içerisinde yaşatıldığını ifade etti. Aksakal, “Ecevit’in siyasi mirası demokratik sol kuram ve programdır, Demokratik Sol Parti’dir. Ecevit’in en belirgin siyasi özelliği, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı gibi ‘sosyal demokrat’ görüşü reddetmesi, Türkiye’nin yerli ve milli sol kuramı olan ‘demokratik sol’u benimsemesiydi” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLMELİ

14 Mayıs seçimlerinin Kıbrıs özelinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Mavi Vatan’ın olası tehditlerine karşı kararlı duruşunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Aksakal, “Bu seçimlerde Türk milleti ABD’nin ve AB’nin bölgemizdeki hayallerine ve hedeflerine karşı kararlı bir duruş ortaya koyan Sayın Erdoğan’a tam desteğini vererek ilk turda güçlü bir şekilde seçilmesini sağlamak ve asil Türk milletinin mutlak zaferini ilân etmek zorundadır” dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#DSP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.