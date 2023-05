KADEM'den 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

"Kazanımlarımızı sandıkta çoğaltacağız. Toplumun her alanında kadın temsilini artıran, kadınların kamusal hayatta güçlenmesine destek veren, kadına yönelik şiddetin her türüyle güçlü şekilde mücadele eden, siyasetin her kademesinde kadınların aktif rol almasını destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına ilişkin konularda en cesur, en etkili lider olduğunu çok iyi biliyoruz. Tam da bu yüzden, geçmişe değil geleceğe bakmak, kayıp yıllarımızı telafi etmek, kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz"