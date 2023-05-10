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Seçim

KADEM'den 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), siyasetin her kademesinde kadınların aktif rol almasını destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadına ilişkin konularda en cesur, en etkili lider olduğunu belirtti. KADEM, "Geçmişe değil geleceğe bakmak, kayıp yıllarımızı telafi etmek, kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz" diyerek Erdoğan'a destek mesajı verdi.

17:32 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
KADEM'den seçim mesajı.

KADEM'den seçim mesajı.

KADEM'den yapılan açıklamada, birlikte yaşamanın insana iyi geldiğinin, kadının kamusal hayattaki varlığının güçlendiğinin, anneler ağlamadığında herkesin gülebildiğinin, kadınlara yönelik reformların topluma olumlu etkisinin, şiddete uğrayan kadının devlet kapısına güvenle gidebildiğinin, töre cinayetlerinin yasal düzenlemelerle engellenebildiğinin, kadın katillerine uygulanan "kravat indiriminin" kaldırılabildiğinin, engelli çocuğuna bakan kadının devlet tarafından desteklenebildiğinin, başörtülü bir kadının milletvekili, hakim, asker, polis, pilot olabildiğinin ve gelecek yüzyılın kadınlar için umut taşıdığının son 20 yılda tecrübe edildiği aktarıldı.


Açıklamada, şiddete uğrayan kadının karakol kapısından geri çevrildiği günlere, hastane ücretini ödeyemeyen kadının bebeğini rehin bıraktığı çaresizliğe, çocuğuna ders kitabı alamayan annelerin umutsuzluğuna, başörtülü kadınların üniversite kapılarından kovulduğu, memuriyetten atıldığı, özel sektörde bile yer bulamadığı dönemlere, genç kızların okuyabilmek için dünyanın dört bir yanına dağıldığı yıllara, kadınların seçilme hakkının gasbedildiği ve millet iradesinin yok sayıldığı zamanlara dönmek istenmediği ifade edildi.



"Kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz"

Çocukları dağa kaçıran, şehirleri kana bulayan teröristlerle işbirliği yapanlara, yapmak için değil yıkmak için aynı masaya oturanlara, kamusal alanı tek tipleştirmeye çalışanlara, milleti ayrıştıranlara, darbelere, ikna odalarına alkış tutanlara asla destek verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Kazanımlarımızı sandıkta çoğaltacağız. Toplumun her alanında kadın temsilini artıran, kadınların kamusal hayatta güçlenmesine destek veren, kadına yönelik şiddetin her türüyle güçlü şekilde mücadele eden, siyasetin her kademesinde kadınların aktif rol almasını destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadına ilişkin konularda en cesur, en etkili lider olduğunu çok iyi biliyoruz. Tam da bu yüzden, geçmişe değil geleceğe bakmak, kayıp yıllarımızı telafi etmek, kazanımlarımızı korumak ve daha da ileri götürmek için sandığa gidiyoruz"


#14 Mayıs
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM)
22 dakika önce
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