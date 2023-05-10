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AK Partili Kurtulmuş'tan provokasyon uyarısı: Asla müsaade etmeyelim

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine saldırı olayına ilişkin provokasyon uyarısında bulundu. Kurtulmuş, "Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım." dedi.

12:44 . 10/05/2023 Çarşamba
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde taşlı saldırı olayına ilişkin "Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, provokasyon uyarısında da bulundu. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim güvenliği ile ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım. Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.

Sonuç ne olursa olsun, sonuç demokratik bir sonuçtur. Türkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir. Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın seçildiğinde Meclis'te güçlü bir çoğunluğa sahip olmak elini kuvvetlendirir. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.

KARARSIZ SEÇMEN

Parti anlamında AK Parti açık ara birinci partidir. Arada çok büyük bir farkın olduğu mesafe görülüyor. Kararsız seçmen diliminin daraldığını görüyoruz. Bizden kararsız olan seçmenin özellikle son 1 ya içerisinde tekrar Erdoğan ve tekrar AK Parti dediğini görüyoruz.

İMAMOĞLU MİTİNGİNE TAŞLI SALDIRI

Siyaset her şeyden önce iradenin çok net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak mecburiyetinde ama aynı zamanda kurallar rejimi. Bu anlamda Erzurum'da bir zorlama yapıldığı anlaşılıyor. Türkiye tarihinin en muhteşem mitingi İstanbul'da AK Parti mitingi gerçekleşti. 2 milyona yakın insan geldi. Bu mitingin tam konuşulduğu ve yurt dışında da çok ciddi bir şekilde izlenen mitingde böyle bir olay ortaya çıkmış oldu. Bu açıkçası İstanbul mitingini gölgeledi.

PROVOKASYON UYARISI

Provokasyonlara dikkat edelim. Provokasyon yapmak isteyenlere asla müsaade etmeyelim. 3-5 tane oy fazla alacağız diye belli şehirlerde öne geçeceğiz diye demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin elini rahatlatacak bir takım eylemlerin içinde olmayalım. Erzurum konusunda bizim eleştirimizin temel odağında bu vardır.

#numan kurtulmuş
#ak parti
#seçim
19 dakika önce
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