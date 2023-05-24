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Seçim

Kılıçdaroğlu dediklerine inanıyor mu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemlerine ilişkin konuştu. “Bir stratejiyle milleti aldatacaklarını zannediyorlar” diyen Bozdağ, “Siz bunları inanarak mı söylüyorsunuz?” diye sordu.

Haber Merkezi
04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemini eleştirdi. “Bir stratejiyle milleti aldatacaklarını zannediyorlar” diyen Bozdağ, “Siz bunları inanarak mı söylüyorsunuz?” diye sordu. Bozdağ, şöyle devam etti: “Yoksa acaba size destek veren HDP, Yeşil Sol Parti, Kandil ve diğer terör örgütlerine ‘Biz böyle söylemler söyleyeceğiz ama siz aldırış etmeyin. Biz milliyetçi, muhafazakar seçmeni aldatmak için böyle çıkışlar yapacağız’ mı dediniz? Ben şimdi soruyorum. Yozgat'ta ‘Kandil'i terör örgütünün başına yıkacağım’ diyen Kılıçdaroğlu musunuz, yoksa ‘Demirtaş'ı serbest bırakılmasını istiyorsanız benim peşime takılın’ diyen Kılıçdaroğlu musunuz? Bu iki Kılıçdaroğlu'ndan biri yalan söylüyor.”



#Bekir Bozdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Milliyetçilik
#HDP
#Selahattin Demirtaş
35 dakika önce
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