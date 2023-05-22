CHP'li İmamoğlu çocukken okuduğu kitaplarla MHP'lilere seslendi: Ülkücülük nedir bilirim

Yedili Masa'nın iki ortağı DEVA Partisi ve CHP'de seçimin ilk turundaki mağlubiyet sonrasında sular bulanmaya başladı. Dün katıldığı bir yayında 'şişirme anket' verilerini ve seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlatan İdris Şahin'in "Saat sekiz itibarıyla sonuçlar belliydi" açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu " Ne söylediği doğru ne zamanı doğru. Önce bunları ölçsün biçsin, öyle konuşsun." şeklinde konuştu.