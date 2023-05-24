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Seçim

'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Özdağ fikrini değiştirdi: İkinci turda Kılıçdaroğlunu destekleyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz haftalarda 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Özdağ bugün seçimin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

11:27 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ve Özdağ'dan ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Özdağ'dan ortak açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakat metni söylemleri doğru çıktı.


Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Özdağ, yaptığı açıklamada 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayarak "Birinci turun sonunda ortaya çıkan sonuç 28 Mayıs'ta iki adayın tekrar seçime gideceğini gösterdi. Kemal Bey ile fikir birliğine varıp 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" dedi.Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu ve sonrasındaki süreci kapsayan bir iş birliği protokolü üzerinde anlaştı.

Protokolün 7 maddesi şu şekilde:

  1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
  2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
  3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
  4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
  5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
  6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
  7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" demişti

Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar."

#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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