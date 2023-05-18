Meclis’in yüzde 63,5’i yenilendi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Meclis’in yüzde 63,49’u yenilendi.

600 milletvekilinin 335’i 28. Dönemde ilk kez Meclis’e girmeye hak kazandı. 27. Dönem’de milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönem’de yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu. İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148’si AK Parti, 90’ı CHP, 47’si Yeşil Sol Parti (YSP), 27’si İYİ Parti, 18’i MHP, 4’ü Yeniden Refah Partisi ve 1’i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girdi. 27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.

En kıdemliler

Meclis’in en kıdemli milletvekilleri MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ve Erdoğan Toprak oldu.

Engin Altay

14 Mayıs’ta seçilen 3 milletvekili 7 dönem görev yapma hakkı elde etmiş olacak. İlk kez 1999’da 51 yaşında Osmaniye Milletvekili olarak Meclis’e giren Bahçeli, o tarihten bu yana verdiği bir dönem ara dışında aralıksız 24 yıldır Mecliste görev aldı. Bahçeli ile birlikte parlamentonun en kıdemli milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ile Erdoğan Toprak oldu. 2002’de milletvekili seçilen Altay, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27’nci dönemlerde Meclis’te yer aldı. İlk kez 27 yıl önce milletvekili seçilen Toprak ise 20, 21, 24, 25, 26 ve 27’nci dönemlerde vekillik yaptı.

24 yıl sonra döndü

Meclis’te 6’ncı dönemine giren ve 20 yılı aşkın süreyi geride bırakan 13 milletvekili bulunuyor. Bu isimler arasında AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu bulunuyor. İlk kez 16 yıl önce 23’üncü Dönemde Meclis’e giren 7 milletvekili üst üste 6’ncı kez seçilme başarısı gösterdi. Bu isimler arasında da AK Parti Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de yer alıyor. 28’inci Dönemin dikkati çeken isimlerinden biri de İYİ Partili Lütfullah Kayalar oldu. İlk kez 1983’te vekil olan 17, 18, 19, 20 ve 21’inci dönemlerde görevini sürdürdü. Kayalar, 24 yıllık aradan sonra Meclis’e geri döndü. Yine ilk kez 36 yıl önce 18’inci Dönemde İstanbul’dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül de CHP Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 19, 20 ve 21. Dönemlerde milletvekili olan İYİ Partili Mehmet Salim Ensarioğlu da yeniden vekil oldı. Bir diğer İYİ Partili Mustafa Cihan Paçacı da 20. ve 21. Dönemin ardından bu dönemde yeniden seçildi.

Lütfullah Kayalar







