MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kullandı

Başkan ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandı.

Bahçeli Ankara'da: Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yüksek bir katılım olduğu gözlenmekte. Demokrasi hayatımızda bu önemli bir seçim. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum" ifadelerini kulandı.











