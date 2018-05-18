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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

MHP'nin aday listesinde 3 ilde 4 aday kontenjanı boş bırakıldı

MHP'de 3 ilde 4 sıra boş bırakıldı

MHP, 24 Haziran seçimleri öncesi hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. AK Parti ile birlikte kurdukları Cumhur İttifakı ile seçime katılacak olan MHP milletvekili aday listesini de oluşturdu. Ancak MHP'nin listesinde dikkat çeken bir detay yer aldı. 3 ilde 4 aday sırası boş bırakılarak 600 kişilik listeye 596 adayın ismi yazıldı.

Emrah YeşildumanYeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Parti (MHP), 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oluşturduğu milletvekili aday listesini açıkladı. Yeni dönemde 600 vekil Meclis'te yer alacak olmasına rağmen MHP listelerinde 596 adayın olması dikkat çekti.

3 İLDE 4 ADAY SIRASI BOŞ

Listede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Ancak aday listesinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. MHP'nin hazırladığı listede 3 ilde 4 sıra boş kaldı. Bu iller Kırıklareli, Batman ve Şırnak oldu.

Yeni dönemde 600 vekil üzerinden 3 vekil çıkartacak olan Kırıklareli için 1 aday gösteren MHP, Batman'ın 5 kontenjanı için 4 adaya yer verdi. 4 vekil çıkartacak Şırnak için de MHP listede 3 adaya yer verdi.

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken iller

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken iller

MHP'nin aday listesi belli oldu
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MHP'nin aday listesi belli oldu

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