MHP'de 3 ilde 4 sıra boş bırakıldı

Milliyetçi Hareket Parti (MHP), 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oluşturduğu milletvekili aday listesini açıkladı. Yeni dönemde 600 vekil Meclis'te yer alacak olmasına rağmen MHP listelerinde 596 adayın olması dikkat çekti.

3 İLDE 4 ADAY SIRASI BOŞ

Listede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Ancak aday listesinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. MHP'nin hazırladığı listede 3 ilde 4 sıra boş kaldı. Bu iller Kırıklareli, Batman ve Şırnak oldu.

Yeni dönemde 600 vekil üzerinden 3 vekil çıkartacak olan Kırıklareli için 1 aday gösteren MHP, Batman'ın 5 kontenjanı için 4 adaya yer verdi. 4 vekil çıkartacak Şırnak için de MHP listede 3 adaya yer verdi.

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken iller

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken iller