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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

MHP'de listede olmayan 13 vekil

MHP'nin milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday olarak yer aldı, başvurmayan 5 milletvekili dahil 13 milletvekili ise listede yer bulamadı. Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 13 isim arasında Oktay Vural, Mehmet Parsak ve Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu'nun isimleri dikkat çekti.

AA
Oktay Vural, Ekmeleddin İhsanoğlu, Mehmet Parsak
Oktay Vural, Ekmeleddin İhsanoğlu, Mehmet Parsak

MHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1'inci sıradan aday oldu.

35 VEKİLDEN 22'Sİ YENİDEN ADAY

MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 35 milletvekilinden 22'si yeniden aday oldu. MHP'de mevcut milletvekili olup yeniden listede yer alan 22 aday şöyle:

"Devlet Bahçeli, Mevlüt Karakaya, Muharrem Varlı, Erkan Haberal, Zühal Topcu, Ahmet Selim Yurdakul, Deniz Depboylu, İsmet Büyükataman, Emin Haluk Ayhan, Kamil Aydın, Celal Adan, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Saffet Sancaklı, Mustafa Kalaycı, Erkan Akçay, Baki Şimşek, Mehmet Erdoğan, Ruhi Ersoy, Erhan Usta."

MEVCUT VEKİLLERDEN LİSTEDE OLMAYAN 13 İSİM

Mevcut milletvekillerinden listede olmayan 13 milletvekili ise şunlar:

"Şefkat Çetin, Atila Kaya, Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Fahrettin Oğuz Tor, Oktay Öztürk, Zihni Açba."

Bu milletvekillerinden eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekilleri Ekmeleddin İhsanoğlu, Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba adaylık başvurusunda bulunmamıştı.

ADAY LİSTESİNE YENİ GİREN İSİMLER

Emekli yüzbaşı olan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ankara İkinci Bölge 3'üncü sıradan aday gösterildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ize Mersin 1'inci sıradan; Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir Birinci Bölge 1'inci sıradan; iş adamı, sanayici Tamer Osmanağaoğlu ise İzmir İkinci Bölge 1'inci sıradan aday listesine girdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Ortadoğu gazetesi yazarı İsmail Özdemir, Kayseri'den; MHP'nin 25. Dönem Milletvekili ve Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı olan Prof. Dr. Sefer Aycan Kahramanmaraş'tan; 23. Dönem Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan liste başından yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, 24'üncü ve 25'inci Dönem Yozgat Milletvekili olan Sadir Durmaz Ankara İkinci Bölge 1'inci sıradan listeye girerken, Ankara Üçüncü Bölge 1'inci sırada ise Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım yer aldı.

Emekli albay olan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Bursa 2'nci Bölge'den ilk sıra milletvekili adayı oldu.

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