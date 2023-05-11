Murat Bardakçı'dan CHP'li Feyza Altun'a: İktidara gelirlerse İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar

"Öyle fanatik ve cahil bir partiliye değil, hukukçu bir hanıma ait olan ve açıkça “Korkak herifler, çok yakında geliyoruz, hesap soracağız, vay hâlinize!” diyen bu mesaj, Türkiye’deki demokrat ve özgürlükçü kesimin nasıl “postallı” hâle geldiğinin son ve mükemmel örneğidir!"