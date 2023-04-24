Nurettin Canikli: Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar getirme iddiası tam bir safsatadır

Bu da 2023 yılı bütçe rakamlarıyla en fazla 20 milyar liraya tekabül etmektedir. Bu parayla depremin yaralarının sarılması için gereken 2 trilyon liralık harcamayı ve EYT’lilerin emekli maaş ödemesi için gereken 300 milyar lirayı ve en düşük emekli maaşlarına yapılan artışlar için gereken 60 milyar lirayı karşılamak elbette imkan dahilinde değildir. Bütçeden yapılacak tasarrufla, Devlet’in artan harcamalarını finansa etmeye çalışmak çaresiz bir çırpınıştan başka bir şey değildir.