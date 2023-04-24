Nurettin Canikli: Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar getirme iddiası tam bir safsatadır

Kemal Kılıçdaroğlu - Nurettin Canikli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık tekrarladığı 300 milyar dolar temiz yatırım sözüyle ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Canikli, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar doları İngiltere'den getireceğini ama ada ülkesinin bu miktarda yardım yapabilecek gücünün olmadığını savundu.
'İngiltere'nin sermaye ihraç edecek gücü yok'
'10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye’ye kanalize edemez'
'Tefecilerle görüşmüş'
'Bunlar fabrika kurmaz, şirket satın almazlar'
'Doğrudan yatırım yapan hiçbir firmayla görüşmedi'
300 milyar doların faizi
'Harcamalardan tasarruf'
- 1. Personel Giderleri, memur ve işçi maaşlarının ödendiği,
- 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri, memur ve işçilerin SGK primlerinin ödendiği,
- 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri,
- 4. Faiz Giderleri, faiz ödemelerinin yapıldığı,
- 5. Cari Transferler, emekli maaş ödemelerinin yapıldığı,
- 6. Sermaye Giderleri, yatırım harcamalarının yapıldığı,
- 7. Sermaye Transferleri, KİT’lere sermaye desteğinin sağlandığı,
- 8. Borç Verme,
- 9. Yedek Ödenekler, ağırlıklı yatırım harcamalarının yapıldığı harcama kalemleridir.