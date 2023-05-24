Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

AK Parti'nin Karaman ilinde İsmetpaşa Caddesi'ne kurduğu seçim standına yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CHP Karaman Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenme Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı M.U Gilik tarafından saldırı gerçekleştirildi. İddialara göre, Gece saat 02.20 sularında yaşanan olayda, M.U standı dağıttıktan sonra, geri toplayan bir vatandaşa “Neden topluyorsun bunları” diyerek tepki de gösterdi. O sırada caddede görevli bekçiler tarafından gözaltına alınan CHP'li M.U polis merkezine teslim edildi. Hakkında mala zarar verme ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şikayetçi olundu. Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.