Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız

Umut Nimet Ataş
7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Youtube programına katıldı. Programın tanıtım videosunda
"Diyarbakırlı Kürt genciyim. Salondakilere Yasin Börü ve Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın anne ve babasının selamını getirdim."
diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na soru soran genç Umut Nimet Ataş ölüm tehditleri aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ataş kendisine yönelik
"Yakında kafana sıkacağız"
mesajına
"Allah'a and olsun boyun eğmeyeceğim"
şeklinde tepki gösterdi.
Tanıtım videsounda Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen Diyarbakırlı bir gencin görüntüleri dikkat çekti. Umut Nimet Ataş adlı genç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
- "Salondaki genç arkadaşlarıma Yasin Börü'nün ailesinin ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Beşiktaş'ta şehit olan çocukluk arkadaşım polis memuru Murat Yılmaz'ın annesinin ve babasının selamlarını getirdim.
- Hayatımda AK Parti teşkılatlarında görev almamıştım. Seçim maratonu başlayana kadar. Diyarbakırlı Kürt genciyim. Şeref duyuyorum. Huzur, güven ve istikrar ortamı zedeleneceği için AK Parti'ye dört elle sarıldım. 14 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da oy verdim.
- Diyarbakır ziyaretinizde Kürt halkı adına teröre baş kaldıran Diyarbakır annelerini ziyaret etmemeniz. Danışmanlarınızın sizi yanıltmasına kurban gitmeniz beni üzdü."
Bu görüntülerin ardından Ataş tehdit ve hakaretlere de maruz kaldı. Ataş, kendisini tehdit eden bir terör destekçisinin mesajını paylaştı. Mesajda Ataş'a
"Umut gez tadını çıkar. Yakın zamanda kafana sıkacağız"
denildi.
Ataş söz konusu tehdit mesajına tepkisini
"Az önce aldığım mesaj. Allah'a and olsun! Boyun eğmeyeceğim! PKK terör örgütüdür! Bu devlet benim bu bayrak benimdir! Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin evladıyım! Şerefsizlere sesleniyorum bayrak inmez ezan dinmez şehitler ölmez vatan bölünmez!"
ifadeleriyle dile getirdi.
#Umut Nimet Ataş
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#Oğuzhan Uğur
1 saat önce