CHP'de gündem 'ikinci tur seçimleri' değil: 'Kurultay' savaşları başladı

“İmamoğlu seçim sürecinde bütün gücüyle çalıştı. Kılıçdaroğlu kadar miting yaptı. Kılıçdaroğlu’na tam destek oldu. Bunu genel başkanlık için yaptı. Kazanamayacağını o da biliyordu. Ama sonuna kadar kazanması için uğraştı. Sonuç başarısız oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi hedefte. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak ve diğer bazı isimler. 29 Mayıs’ı bekliyorlar. 29 Mayıs’tan sonra Kılıçdaroğlu’ndan istifa etmesini isteyebilirler. Belki bu kamuoyu önünde yapılmayacak. Anlaşma ile sonuç almaya çalışacaklar. Olmazsa açık hedef alarak Kılıçdaroğlu’nu zorlayacaklar.”