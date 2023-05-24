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Seçim

CHP'de gündem 'ikinci tur seçimleri' değil: 'Kurultay' savaşları başladı

İlk turda hayal kırıklığı yaşayan, Meclis'te sandalye kaybeden CHP'de 28 Mayıs seçimine 4 gün kalmasına rağmen gündem 'ikinci tur' değil. CHP içinde 'kurultay savaşı' başladı. Seçim sonrası yapılacak kurultayda birden fazla grubun Kılıçdaroğlu'na karşı aday çıkarma peşinde olduğu öğrenildi.

10:45 . 24/05/2023 Çarşamba
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Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı’yı desteklediği biliniyor.

Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı’yı desteklediği biliniyor.

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan ve 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turdan da umutlu olmayan CHP’de gözler kurultaya çevrildi. Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanacağı, tarafların şimdiden hazırlıklara başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur yapılmadan parti içi mücadele başladı. İkinci tur seçimlere gidilirken arada büyük fark olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi söylemlerinin de inandırıcı olmayacağını, sonuç almaya yetmeyeceğini kaydeden CHP içindeki gruplar 15 Mayıs gününden itibaren kurultay hazırlıklarına başladı.

'Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı ile Erdoğan yeniden seçildi'

CHP olağan kurultayının 2020 yılından beri yapılmadığını, ertelendiğini vurgulayan CHP içindeki gruplar,
“Seçimlerden yenilgiyle çıktık. Kılıçdaroğlu’nun adaylık ısrarı ile Erdoğan yeniden seçildi. Üstelik CHP’lilerin oylarıyla SP, DEVA, Gelecek ve DP’ye 40’a yakın milletvekili verdik. Yemin töreninden sonra CHP’nin Meclis’teki sayısı 130’a kadar düşecek. Bu geçen dönemin altında bir sayı. Birileri bunun hesabını vermek zorunda. Bu nedenle yapılacak ilk iş ertelenen kurultayın hemen toplanmasıdır.”
görüşünü dillendiriyorlar.
Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmaması gerektiğini düşünenler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi Kılıçdaroğlu’nun görevi bırakmayacağı görüşünde. Kılıçdaroğlu’na çok yakın isimlerden Erdoğan Toprak’ın, Kılıçdaroğlu’na
“Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil”
dediği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde bulunan diğer isimlerin de benzer gerekçelerle Kılıçdaroğlu’na istifa etmemesi ve göreve devam etmesi konusunda telkinde bulundukları, Kılıçdaroğlu’nun da aynı görüşte olduğu ifade ediliyor.
Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu seçim döneminde kendini gösterdi

CHP’de yoğun çalışma yapan isimlerin başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdığı, başta Erdoğan Toprak olmak üzere Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinin de bu konuda Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdikleri ifade ediliyor.

Gelişmelerle ilgili olarak bilgi veren CHP’li kaynaklar, şunları aktardı:
“İmamoğlu seçim sürecinde bütün gücüyle çalıştı. Kılıçdaroğlu kadar miting yaptı. Kılıçdaroğlu’na tam destek oldu. Bunu genel başkanlık için yaptı. Kazanamayacağını o da biliyordu. Ama sonuna kadar kazanması için uğraştı. Sonuç başarısız oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi hedefte. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak ve diğer bazı isimler. 29 Mayıs’ı bekliyorlar. 29 Mayıs’tan sonra Kılıçdaroğlu’ndan istifa etmesini isteyebilirler. Belki bu kamuoyu önünde yapılmayacak. Anlaşma ile sonuç almaya çalışacaklar. Olmazsa açık hedef alarak Kılıçdaroğlu’nu zorlayacaklar.”
  • Bu arada, Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da iddia ediliyor.

İmamoğlu karşıtı kampanya hazırlığı

Kılıçdaroğlu ekibi de boş durmuyor. İmamoğlu hakkında kampanya yürütüyor.
“İmamoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte hareket etmesi, Kılıçdaroğlu Almanya’da iken gerçekleştirdikleri Saraçhane hamlesi, İmamoğlu’nun İYİ Parti’nin mi yoksa CHP’nin mi belediye başkanı olduğunun bilinmediği, belediye ihalelerinin İYİ Partililere verilmesi, …”
gibi eleştiriler yöneltiyorlar.

Delegelerle en çok görüşen isim: Oğuz Kaan Salıcı

CHP’de genel başkanlık çalışması yapan isimlerden biri de Genel Başkan Yardımcısı
Oğuz Kaan Salıcı.
Salıcı’nın göreve geldiği günden beri bu amaçla çalışma yaptığı, Doğu ve Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere kendine yakın isimleri örgütlerde etkili konumlara getirdiği belirtiliyor. Parti'deki 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı, delegelerle en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor.
  • Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı’yı desteklediği biliniyor.

Gürsel Tekin

Gençlik kollarından gelen isim: Gürsel Tekin

Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak gençlik kollarından gelmiş bir isim. İstanbul ve birçok bölgede etkili. Gürsel Tekin’in de kurultayda aday olmak için çalışma yaptığı, uygun ortam görmesi durumunda aday olabileceği bildiriliyor. Gürsel Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2. tur seçimi için Kars’ta görevlendirildiğini ama çalışmalarına İstanbul’da devam edeceğini açıklaması dikkat çekti.

Erdoğan Toprak

Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isim: Erdoğan Toprak

Erdoğan Toprak partide fazla sevilmez. Ama Kılıçdaroğlu tarafından sürekli kollanan ve yanından ayırmadığı bir isim. FETÖ ile ilişkileri hep tartışıldı. Bosna-Hersek gezisinde FETÖ’cülerin görevlendirilmesi çok konuşuldu. Bazı CHP yöneticileri, partideki tüm dedikoduları Kılıçdaroğlu’na aktaran kişinin Erdoğan Toprak olduğu görüşünde. Son günlerde Tuncay Özkan’a sahip çıktığı da ifade ediliyor.

Anlatılanlar özetle şöyle:
“Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan’ın zayıflamasından dolayı CHP’nin medya üzerindeki etkisini kaybettiğini ve CHP’nin eski zamanlardaki gibi basın üzerinde son derece etkin bir pozisyona geri dönmesi için Tuncay Özkan’ın CHP üst yönetiminde denkleme aktif olarak yeniden girmesi gerektiğini dile getiriyor.”
Battal İlgezdi

İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na maddi destek garantisi

Aydınlık'ta yer alan habere göre, CHP kulislerinde Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi arasında yapılan görüşme de konuşuluyor. İddialara göre ikilinin yaptığı görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun planlarını masaya yatırdı. Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu’na karşı “dikkatli olunması gerektiğini” söyledi. Ayrıca Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu’na her türlü maddi destek garantisi de verdi.


Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla
Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.

CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim
CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Milliyetçilere yönelmesini gereksiz bulan Şener, ''İlk turda Milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. 2. turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor.'' dedi. Kılıçdaroğlu'nu avantajlı hale getiren partinin HDP oylarının olduğunu söyledi. Şener bu sözleriyle PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin desteğini kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ''Açıkça söyleyeyim, Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez. Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal.'' dedi.

CHP'li Şener: Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleştiremez
CHP'li Şener: Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleştiremez

NTV canlı yayınında konuşan eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Şener, ''Kılıçdaroğlu seçilirse meclis çoğunluğundan dolayı sözlerini gerçekleştiremez'' dedi. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde parlamenter sistemi getireceğini söylemişti. Bu sözüne karşılık cevap veren Şener, ''Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal, bunu gerçekleştiremezler'' dedi ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla kaosun da geleceğini söyledi. Şener, ''Bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için Ak Parti iktidarının yaptıkları bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz hatta bürokrat atamaları yapamazlar. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?'' ifadelerini kullandı

CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'Sistemler çöktü' iddialarını yalanladı: Tıkır tıkır çalıştı bir saniye bile aksamadı
CHP'nin siber güvenlik sorumlusu 'Sistemler çöktü' iddialarını yalanladı: Tıkır tıkır çalıştı bir saniye bile aksamadı

Muhalefet, 14 Mayıs seçimlerinde henüz oy sayımı devam ederken 'Öndeyiz', 'Kazanıyoruz' algısı oluşturmak için vatandaşları yanıltmaya çalıştı. CHP yandaşı gazeteciler ise muhalefetin yanıltıcı söylemlerini CHP Genel Merkezi'nde sistemlerin çökmesine bağladı. CHP'nin iletişim stratejisinin çöktüğü, bu sebeple vatandaşlara gerçek dışı bilgiler aktarıldığı yönündeki iddialara CHP'nin siber güvenlik sorumlusu Sedat Doğan'dan cevap geldi. "Artık gerçekleri konuşma vakti" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğan, "Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı." dedi. Doğan, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." ifadesini kullandı.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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#yedili masa
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