CHP'de gündem 'ikinci tur seçimleri' değil: 'Kurultay' savaşları başladı

Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı’yı desteklediği biliniyor.
14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan ve 28 Mayıs’ta yapılacak 2. turdan da umutlu olmayan CHP’de gözler kurultaya çevrildi. Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanacağı, tarafların şimdiden hazırlıklara başladığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur yapılmadan parti içi mücadele başladı. İkinci tur seçimlere gidilirken arada büyük fark olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun milliyetçi söylemlerinin de inandırıcı olmayacağını, sonuç almaya yetmeyeceğini kaydeden CHP içindeki gruplar 15 Mayıs gününden itibaren kurultay hazırlıklarına başladı.
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İmamoğlu seçim döneminde kendini gösterdi
CHP’de yoğun çalışma yapan isimlerin başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdığı, başta Erdoğan Toprak olmak üzere Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinin de bu konuda Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdikleri ifade ediliyor.
- Bu arada, Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da iddia ediliyor.
İmamoğlu karşıtı kampanya hazırlığı
Delegelerle en çok görüşen isim: Oğuz Kaan Salıcı
- Canan Kaftancıoğlu’nun 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı’yı desteklediği biliniyor.
Gençlik kollarından gelen isim: Gürsel Tekin
Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak gençlik kollarından gelmiş bir isim. İstanbul ve birçok bölgede etkili. Gürsel Tekin’in de kurultayda aday olmak için çalışma yaptığı, uygun ortam görmesi durumunda aday olabileceği bildiriliyor. Gürsel Tekin’in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2. tur seçimi için Kars’ta görevlendirildiğini ama çalışmalarına İstanbul’da devam edeceğini açıklaması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isim: Erdoğan Toprak
Erdoğan Toprak partide fazla sevilmez. Ama Kılıçdaroğlu tarafından sürekli kollanan ve yanından ayırmadığı bir isim. FETÖ ile ilişkileri hep tartışıldı. Bosna-Hersek gezisinde FETÖ’cülerin görevlendirilmesi çok konuşuldu. Bazı CHP yöneticileri, partideki tüm dedikoduları Kılıçdaroğlu’na aktaran kişinin Erdoğan Toprak olduğu görüşünde. Son günlerde Tuncay Özkan’a sahip çıktığı da ifade ediliyor.
İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na maddi destek garantisi
Aydınlık'ta yer alan habere göre, CHP kulislerinde Erdoğan Toprak ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi arasında yapılan görüşme de konuşuluyor. İddialara göre ikilinin yaptığı görüşmede Ekrem İmamoğlu’nun planlarını masaya yatırdı. Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu’na karşı “dikkatli olunması gerektiğini” söyledi. Ayrıca Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu’na her türlü maddi destek garantisi de verdi.