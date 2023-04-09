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Seçim

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Türkan Elçi CHP İstanbul milletvekili adayı oldu

“PKK terör örgütü değildir” diyen Türkan Elçi, İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı oldu. 2015 yılında PKK’lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, geçtiğimiz ay CHP’ye katılmıştı.

15:22 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul CHP adayı Türkan Elçi ve Kemal Kılıçdaroğlu.

İstanbul CHP adayı Türkan Elçi ve Kemal Kılıçdaroğlu.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala partilerin milletvekili adayları belli oldu.

İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı olan Türkan Elçi tartışma konusu oldu.

"PKK terör örgütü değildir diyorum"

2015 yılında PKK’lı teröristlerce öldürülen Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, geçtiğimiz ay CHP’ye katılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti rozetini takmıştı. CHP’ye katılmasının ardından Elçi, PKK’nın terör örgütü olmadığını iddia ederek, “Ben asla ‘Katil PKK’ demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum” demişti.

CHP’nin Türkan Elçi'ye Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği iddia edilmişti ancak Elçi İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı oldu.


#Türkan Elçi
#CHP
#Milletvekili
1 saat önce
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