PKK'ya terör örgütü diyemeyen Türkan Elçi CHP İstanbul milletvekili adayı oldu

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, eşinin ölümünün ardından 'Kahrolsun PKK' demediğini söyleyerek, "Böyle bir açıklama yaptığımı arkadaşlarımdan duydum" dedi. Eşinin PKK şiddetini eleştirdiğini de anlatan Elçi, "Hiçbir yerde 'hendekler iyidir' demedi. Bunun doğru olmadığını PKK'lıların olduğu ortamlarda bile çok net şekilde çekinmeden söyledi" diye konuştu.