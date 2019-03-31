Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Ardahan Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
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Seçim 2019! Ardahan Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Ardahan Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Ardahan ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Ardahan Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ardahan seçim sonuçları.
Ardahan seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Ardahan ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Ardahan seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Ardahan ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Ardahan ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Ardahan yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Ardahan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Ardahan Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Çıldır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Göle Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Hanak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Posof Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ardahan Damal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ARDAHAN

Ardahan ili, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu köşesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve kısmen Doğu Karadeniz'de bulunan, Gürcistan sınırında kurulmuş olan bir il. Batısında Artvin, güneybatısında Erzurum, güneyinde Kars illeri ve doğuda Gürcistan Cumhuriyeti ile sınır teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslar'a açılan kapısıdır.

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1924 yılında il olmuştur. 1926 yılında Kars iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1992 yılında Kars ilinden ayrılarak tekrar il olmuştur.

Ardahan'ın nüfusu 98.907'dir.

Ardahan, ilin coğrafi yapısı ve tarihi geçmişinden kaynaklanan kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahiptir. Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi'ne has doğal yapısı ve ikliminin yanında Doğu Karadeniz Bölümü'nün topografyasına, iklimine ve bitki örtüsüne geçiş yerleri ile farklı güzellikleri bir arada barındırmaktadır. Yüksek ovaları, akarsuları, ormanları, zengin çiçek çeşitliliğine sahip yaylaları ve iki gölü ile Ardahan keşfedilmeyi bek­leyen bir doğa cennetidir.

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