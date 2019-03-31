Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 |Bartın Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 |Bartın Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Bartın Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Bartın ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Bartın Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bartın seçim sonuçları.
Bartın seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bartın ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bartın seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bartın ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Bartın ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bartın yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız!

Bartın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bartın Bartın Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bartın Kurucaşile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bartın Ulus Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bartın Amasra Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BARTIN

Bartın nüfusu 198.999'dur. İlin yüz ölçümü 2.330 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 12 m.'dir.

TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 4 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 47 mahalle ve ayrıca 265 köyü vardır

Bartın, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir. 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında Zonguldak illeri, kuzeyinde Karadeniz bulunur. Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur.

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