Seçim Bartın Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cemal Akın
Cemal Akın
MHP
%35,9
14.005 oy
Yusuf Ziya Aldatmaz
Yusuf Ziya Aldatmaz
AK Parti
%35,4
13.813 oy
Diğer
%29
11.227 oy
Bartın - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %35,9
  • %35,4
  • %25,7
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %35,9
  • %35,4
  • %25,7
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %26,7
  • %24,6
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %45,9
  • %26,7
  • %24,6
  • %0
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemal Akın MHP
  • Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti
  • Mehmet Arslan CHP
  • Muhammed Emin Titiz SP
  • Nilüfer Akbal DSP
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen50.817
  • Kullanılan oy40.187
  • Geçerli oy39.045
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.332
  • 30 Mar 1438.234
  • 30 Mar 1436.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %71,2
  • %35,9
  • %35,4
  • %71,2
  • %35,9
  • %35,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %25,7
  • %25,7
  • %0
  • %25,7
  • %25,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemal Akın MHP
  • Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti
  • Mehmet Arslan CHP
  • Muhammed Emin Titiz SP
  • Nilüfer Akbal DSP
  • Katılım oranı % 79,1
  • Toplam seçmen50.817
  • Kullanılan oy40.187
  • Geçerli oy39.045
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.332
  • 30 Mar 1438.234
  • 30 Mar 1436.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    104 oy
  • %0

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    104 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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