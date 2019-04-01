Seçim Bartın Ulus Seçim Sonuçları – Ulus Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ulus Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Hüseyin Uzun
Hasan Hüseyin Uzun
AK Parti
%56,7
1.303 oy
Çetin Selçuk Arslan
Çetin Selçuk Arslan
CHP
%40,4
927 oy
Diğer
%3
67 oy
Bartın - Ulus İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,7
  • %40,4
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1
  • %56,7
  • %40,4
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %40,2
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %51,7
  • %40,2
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %3,7
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hüseyin Uzun AK Parti
  • Çetin Selçuk Arslan CHP
  • Sevgi Ünal MHP
  • Bayram Taşçı SP
  • Recep Özkan BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen2.681
  • Kullanılan oy2.390
  • Geçerli oy2.297
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.538
  • 30 Mar 142.271
  • 30 Mar 142.192
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,6
  • %56,7
  • %1,9
  • %58,6
  • %56,7
  • %1,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hüseyin Uzun AK Parti
  • Çetin Selçuk Arslan CHP
  • Sevgi Ünal MHP
  • Bayram Taşçı SP
  • Recep Özkan BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen2.681
  • Kullanılan oy2.390
  • Geçerli oy2.297
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.538
  • 30 Mar 142.271
  • 30 Mar 142.192
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ulus Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %56,7
    1.303 oy
  • %40,4
    927 oy
  • %1,9
    43 oy
  • %1
    23 oy
  • %0
    1 oy
  • %56,7
    1.303 oy
  • %40,4
    927 oy
  • %1,9
    43 oy
  • %1
    23 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    1.134 oy
  • %40,2
    881 oy
  • %4,3
    95 oy
  • %1,8
    40 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %51,7
    1.134 oy
  • %40,2
    881 oy
  • %4,3
    95 oy
  • %1,8
    40 oy
  • %0,2
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,7
    37 oy
  • %0

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    104 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bartın Ulus Yerel Seçim Sonuçları Bartın Ulus İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bartın İlçe Seçim Sonuçları Bartın Ulus Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bartın Ulus Belediye Başkan Adayları