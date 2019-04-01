Seçim Bartın Kurucaşile Seçim Sonuçları – Kurucaşile Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kurucaşile Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Zihni Sayın
Mehmet Zihni Sayın
AK Parti
%43,1
541 oy
Nergiz Kartal
Nergiz Kartal
CHP
%36
452 oy
Diğer
%21
263 oy
Bartın - Kurucaşile İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43,1
  • %36
  • %18,8
  • %1,6
  • %0
  • %0,6
  • %43,1
  • %36
  • %18,8
  • %1,6
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
  • %45,9
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %46,3
  • %45,9
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zihni Sayın AK Parti
  • Nergiz Kartal CHP
  • Sinan Özekin MHP
  • Mehmet Aksu İYİ Parti
  • Can Güner SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen1.522
  • Kullanılan oy1.314
  • Geçerli oy1.256
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.412
  • 30 Mar 141.236
  • 30 Mar 141.187
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurucaşile Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,9
  • %43,1
  • %18,8
  • %61,9
  • %43,1
  • %18,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,6
  • %36
  • %1,6
  • %37,6
  • %36
  • %1,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
Amasra
yukleniyor
Kurucaşile
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ulus
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zihni Sayın AK Parti
  • Nergiz Kartal CHP
  • Sinan Özekin MHP
  • Mehmet Aksu İYİ Parti
  • Can Güner SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen1.522
  • Kullanılan oy1.314
  • Geçerli oy1.256
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.412
  • 30 Mar 141.236
  • 30 Mar 141.187
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurucaşile Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kurucaşile Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,1
    541 oy
  • %36
    452 oy
  • %18,8
    236 oy
  • %1,6
    20 oy
  • %0,6
    7 oy
  • %43,1
    541 oy
  • %36
    452 oy
  • %18,8
    236 oy
  • %1,6
    20 oy
  • %0,6
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    549 oy
  • %45,9
    545 oy
  • %5,5
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    25 oy
  • %46,3
    549 oy
  • %45,9
    545 oy
  • %5,5
    65 oy
  • %0
  • %2,1
    25 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • %35,9
    14.005 oy
  • %35,4
    13.813 oy
  • %25,7
    10.019 oy
  • %2,1
    811 oy
  • %0,4
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    48 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    104 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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