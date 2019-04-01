31 Mart 2019 Amasra Yerel Seçim Sonuçları
Recai Çakır
CHP
%44,7
1.723 oy
Uğur Timur
AK Parti
%26,9
1.037 oy
Diğer
%28
1.097 oy
Bartın - Amasra İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Amasra Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Amasra Recai Çakır % 100 % 26,9 % 13,7 % 44,7 % 13,1 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Amasra Recai Çakır % 100 % 26,89 % 13,66 % 44,67 % 13,09 % 0 % 1,43 SP
- Amasra (30 Mar 14) % 30,95 % 12,27 % 53,29 % 0 % 0 % 2,16 SP
- Kurucaşile Mehmet Zihni Sayın % 100 % 43,1 % 18,8 % 36 % 1,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kurucaşile Mehmet Zihni Sayın % 100 % 43,07 % 18,79 % 35,99 % 1,59 % 0 % 0,56 SP
- Kurucaşile (30 Mar 14) % 46,25 % 5,48 % 45,91 % 0 % 0 % 2,11 SP
- Merkez Cemal Akın % 100 % 35,4 % 35,9 % 25,7 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Cemal Akın % 100 % 35,38 % 35,87 % 25,66 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 26,67 % 45,86 % 24,56 % 0 % 0 % 2,31 SP
- Ulus Hasan Hüseyin Uzun % 100 % 56,7 % 1,9 % 40,4 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ulus Hasan Hüseyin Uzun % 100 % 56,73 % 1,87 % 40,36 % 0 % 0 % 1 SP
- Ulus (30 Mar 14) % 51,73 % 4,33 % 40,19 % 0 % 0 % 1,82 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 154 / 154
- %100
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