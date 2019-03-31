Seçim 2019 |Düzce Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Düzce ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Düzce seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Düzce ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Düzce ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Düzce yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Düzce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Akçakoca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Düzce Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Yığılca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Cumayeri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Gölyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Çilimli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Gümüşova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Düzce Kaynaşlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

DÜZCE

Düzce Batı Karadeniz’in tek antik kenti olarak ayakta kalan, günümüzün önemli idari, ekonomik ve sosyal gelişmelerle hep yükselme yolunda; birçok alanda gelişimini sağlayacak alt yapısı mevcut; ancak 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremlerinden sonra kısa sürede yeniden kalkınabilmesi için; 09 Aralık 1999 tarihinde 81. il oldu.

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2018 yılı itibariyle Düzce'nin nüfusu 387.844'tür.

Yağmur ormanları olarak adlandırılan ormanları, birbirinden güzel yaylaları, Tabiat harikası Samandere ve Güzeldere şelaleleri, Efteni Kuş Cenneti, Kaplıcaları, Yaylaları ve Akarsuları ve Batı Karadeniz Bölgesinin ayakta kalan tek Antik Kenti Prusias-Konuralp Müzesi ile görülmeye değer bir ildir.

Düzce'nin ilçeleri: Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gökyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca.