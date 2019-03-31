Seçim 2019 | Kırklareli Lüleburgaz Yerel  Seçim Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Kırklareli Lüleburgaz seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Kırklareli Lüleburgaz canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Babaeski Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Demirköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Kırklareli Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Kofçaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Lüleburgaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Pehlivanköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Pınarhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Vize Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KIRKLARELİ

Kırıkkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

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Şehrin adını nereden aldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir. Kırıkkale, 21 Haziran 1989 târih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemim başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. İlk vâlisi Fikret Güven, 17 Ağustos 1989 târihinde yapılan törenle il vâliliği görevine başlamıştır.

2018 yılında TÜİK verilerine göre Kırıkkale'nin nüfusu 286.602'dir. Merkez ilçeyle beraber 9 ilçe, 11 belediye, bu belediyelerde 85 mahalle ve ayrıca 185 köy vardır.