Seçim 2019 | Muş Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Muş ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Muş seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Muş ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Muş ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Muş yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Muş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Bulanık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Malazgirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Muş Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Varto Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Hasköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Muş Korkut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MUŞ

Muş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

Merkez, Bulanık, Malazgirt, Varto, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile birlikte, Muş'un nüfusu 407.992'dir.

Geçimini genellikle tarım ve hayvancılık ile sağlayan halkın büyük bir bölümü köylerde ikamet etmektedir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1334 m.'dir.