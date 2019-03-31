Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 |Niğde Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 |Niğde Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Niğde Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Niğde ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Niğde Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Niğde seçim sonuçları.
Niğde seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Niğde ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Niğde seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Niğde ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Niğde ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Niğde yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Niğde Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Bor Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Çamardı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Niğde Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Ulukışla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Altunhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Niğde Çiftlik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

NİĞDE

Niğde, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda ve Kapadokya bölgesinde yer alan merkezi Niğde kenti olan idari birimdir. Rakımı 1.229 m olan Niğde ilinin 2018 nüfusu 364.707'dir. Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illerine komşu olan Niğde, güneyde Bolkar Dağları ile Mersin ilinden, güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlar ile de Adana ilinden ayrılır. Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz bölgesinde kalmaktadır.

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Termal kaynakları, ören yerleri, zengin tarihi dokusu, doğal güzellikleri, dağ ve kış turizm olanakları kenti turizm merkezi yapan önemli unsurlardır.

Halkın esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Elma ağacı sayısında Niğde ili ülke sıralamasında ilk sırada yer alır. Ülke genelinde patates üretiminin ise % 25’lik bölümü bu ilde üretilir. Ancak Niğde Merkez Organize Sanayi, Bor Deri Organize Sanayi, halı fabrikası ve diğer küçük sanayi kolları Niğde halkı için önemli istihdam alanlarıdır. Geleneksel el sanatları bakımından Niğde önemli bir ildir. Niğde ilinde üretilen halılar dünyanın birçok ülkesinde müşteri bulmaktadır.

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