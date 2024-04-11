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Seçim

Süre sona erdi: YSK'da kritik toplantı

Yüksek Seçim Kurulu'na, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak.

10:18 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci sona erdi.

İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak.

İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek.

Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak.

Olağanüstü itiraz için son gün 14 Nisan

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.



#YSK
#Seçim
#İtiraz
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