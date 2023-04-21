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Seçim

TİP’e ‘1. bölge’ baskısı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek ve Özgürlük İttifakı’nda ortağı olan Yeşil Sol Parti'ye rağmen Ankara 1'inci bölge için YSK’ya aday listesi sundu. Ancak bu, HDP Genel Merkezi tarafından olumsuz karşılandı.

Uğur Duyan
04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emek ve Özgürlük İttifakı.

Emek ve Özgürlük İttifakı.

6’lı Masa’nın milletvekili listelerindeki krizlerinin bir benzeri Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yaşanıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek ve Özgürlük İttifakı’nda ortağı olan Yeşil Sol Parti'ye rağmen Ankara 1'inci bölge için YSK’ya aday listesi sundu. Ancak bu, HDP Genel Merkezi tarafından olumsuz karşılandı. HDP tarafı, “Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP adaylarının önünün kesilmemesi gerektiği”ni TİP’e iletti. Kaynaklar, “Sadullah Ergin’in aday gösterilmesinden sonra CHP oylarında yaşanan düşüşün ‘TİP'i güçlendirmekten çok Yeşil Sol Parti'ye zarar vereceğini’ kendilerine ilettik. Ancak TİP'li arkadaşlarımız oy oranlarını test etmek istedikçe bize zarar verdiğini farkına varamıyor" değerlendirmesinde bulundu. TİP, ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'den gelen “Çankaya'dan vekil çıkaramayız” baskısına boyun eğdi. Kesin aday listeleri açıklanmadan önce Ankara 1'inci bölgeden çekildi.



#seçim
#TİP
#HDP
#Emek ve Özgürlük İttifakı
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