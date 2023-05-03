Üç dönem değişimi kabul gördü

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti aday listelerinde büyük bir değişimi beraberinde getiren 3 dönem kuralının sahada kabul gördüğünü belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da muhalefeti seçim sonrası kaos peşinde olmakla suçladı. Şahin ve Akbaşoğlu, seçime ilişkin son gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi.

YENİLENMENİN KALDIRACI OLDU

Fatih Şahin, sahadaki durumu “trendlerin lehimize ilerlediğini söyleyebiliriz” sözleriyle değerlendirdi.

2018 seçimlerinin üzerinde bir başarıyla bu seçimi tamamlayıp yeni bir dönemin kapısını aralayacaklarını belirten Şahin, şöyle konuştu: “3 dönem kuralı değişimin yenilenmenin tazelenmenin bir kaldıracı oldu. Yeni arkadaşlarımızla, dinamik kadrolarımızla birlikte sahada çok güzel bir kabul gördüğümüzü ve bunun oy oranlarımızı daha da yukarı çıkarabileceğini söyleyebilirim. Seçimlere yüzde 90 bir katılım bekleniyor. Bunun birkaç puan daha üzerine çıkabiliriz.”

KAOS İSTİYORLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, “İzmir ve Ankara mitingleri 14 Mayıs’ın sonucunu belirleyen görüntüyü heyecanı, neticeyi ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızı milletimiz ilk turda zafere ulaştıracaktır” diye konuştu. Akbaşoğlu, muhalefetin vaatlerinin boş olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Muhalefetin ilk turda kazanacağız iddialarını bir kaotik durum oluşturmaya dönük ön adımlar olarak değerlendirmek gerekir. Kendileri de ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın net ve açık ara kazandığını ve kazanacağını yaptıkları anketlerle görüyorlar. Ancak yarın kaybedecekleri seçime bahane üretebilmeye zemin hazırlıyorlar.”











