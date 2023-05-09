Washington Post'tan dikkat çeken 14 Mayıs analizi: Türkiye Erdoğan'ı üzmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından beri zafer kazandığı belirtildi. Ayrıca, uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu ifade edildi.
Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca yaptığı vergi indirimi, ucuz ipotek kredileri, enerji sübvansiyonları ile yol ve köprü geçiş ücretlerini artırmama taahüdü dahil olmak üzere yapılan ekonomik yatıştırmaların halkın yüzünü güldürdüğüne vurgu yapıldı.
Muhalafet ile iktidarın birbirine çeşitli suçlamalarda bulunduğundan bahsedilen haberde muhalefetin özellikle terör örgütü PKK'ya destek vermesinden dolayı hükümet tarafından suçlandığına dikkat çekildi.
'Bugüne kadar Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı her daim kaybetti'
Haberde CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlun'dan da bahsedildi. Bugüne kadar Erdoğan'a karşı her daim kaybettiğine vurgu yapıldı.
Bu nedenle de İsveç'in umutları Kılıçdaroğlu'na bağlanmış durumda. Nitekim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, İsveç'in NATO talebinin karşısında durmayacaklarını söyleyen skandal ifadelere yer vermişti.
Geçtiğimiz hafta boyunca da Türkiye'deki seçimlerle ilgili çeşitli analizler yapıldı. Dünyanın nefesini tuttuğu bu seçimin niçin bu kadar önemli olduğu ile ilgili ise Avrupa basınında bir analize yer verildi.
Türkiye bir 'eksen devlet'
Eksen devletler kendilerini büyük güçlerin çıkar alanlarının kesiştiği konumlarda bulurlar. Bu nedenle de Türkiye oldukça önemli bir devlet konumuna geliyor.
2. Dünya Savaşı'ndan beri Türkiye'nin Batı ittifakının önemli bir üyesi olduğundan bahsedilen haberde Türkiye'nin son zamanlarda Batı'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığından bahsedildi.