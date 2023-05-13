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Seçim

YSK Başkanı Yener: Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener: 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılması yönünde karar aldı.

12:50 . 13/05/2023 Cumartesi
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YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ilgili kanun gereği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğuna ve bu süreçte kendisine verilen oyların "geçerli" kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığını bildirdi.


Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme dilekçesinin dün Yüksek Seçim Kuruluna ulaştığını belirtti.


Kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin bilgi veren Yener, şu ifadeleri kullandı:


  • "Toplantı sonucunda, 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesinde yapılan düzenlemede cumhurbaşkanlığı adaylığından, aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 Sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri ve 298 Sayılı Yasa'nın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve Kurulumuz, yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin, birinci oylamadan sonra, 6271 Sayılı Yasa'nın 12. maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Seçimlerle ilgili tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yener, basın mensuplarının sorusu üzerine, oy pusulalarında şu an herhangi bir değişiklik olmayacağını kaydetti.


#Yüksek Seçim Kurulu
#14 Mayıs
#Seçim
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