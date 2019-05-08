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Seçim YSKnın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık
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2019 YEREL SEÇİMİ

YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı İstanbul’daki yerel seçimlerin iptali kararının ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere bir kitapçık hazırlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimlerin iptalinin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bir kitapçık hazırlandı.

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?’ başlığıyla hazırlanan 6 sayfalık rehberde kamuoyunun merak ettiği noktalara açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarınca ve İletişim Daire Başkanlığınca paylaşılan kitapçıkta 3 ana başlıkta tespitlere yer verildi.

Kitapçıkta yer alan tespitlerin başında “Sandık Başkanı Seçiminde Yapılan Usulsüzlükler” ve “Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine İlişkin Usulsüzlükler” yer alırken en çok tartışma yaratan “Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?” sorusuna da açıklama getirildi.

Buna göre YSK’nın değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda yaptığı anımsatılırken şu ifadelere yer verildi:

  • “ YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük 'kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi' ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının 'oy sayım ve döküm cetvellerin boş, eksik veya imzasız hazırlaması' itirazlarını değerlendiren YSK, 123 sandıkta yaklaşık 42.000 şüpheli oy tespit etmiştir. İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir."

​YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık​
FOTOĞRAF 6
Title
​Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimlerin iptalinin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bir kitapçık hazırlandı.
Title
‘İstanbul seçimleri neden yenileniyor?’ başlığıyla hazırlanan 6 sayfalık rehberde kamuoyunun merak ettiği noktalara açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarınca ve İletişim Daire Başkanlığınca paylaşılan kitapçıkta 3 ana başlıkta tespitlere yer verildi.
Title
Kitapçıkta yer alan tespitlerin başında “Sandık Başkanı Seçiminde Yapılan Usulsüzlükler” ve “Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine İlişkin Usulsüzlükler” yer alırken en çok tartışma yaratan “Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?” sorusuna da açıklama getirildi.
Title
Buna göre YSK’nın değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda yaptığı anımsatılırken şu ifadelere yer verildi:
Title
YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük 'kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi' ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının 'oy sayım ve döküm cetvellerin boş, eksik veya imzasız hazırlaması' itirazlarını değerlendiren YSK, 123 sandıkta yaklaşık 42.000 şüpheli oy tespit etmiştir
Title
İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir.
​YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık​
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı İstanbul'daki yerel seçimlerin iptali kararının ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere bir kitapçık hazırlandı.


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