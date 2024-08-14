Sıcaklığın kişinin stresini arttırdığına değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, “İnsan vücudunun adapte olmakta zorlandığı her şey stres faktörüdür. Kişinin adaptasyonda güçlük çektiği sıcaklıklar da yine stresi arttıran etkendir. Bedensel ve ruhsal stres arttıran durumda da vücutta stres hormonları daha fazla salgılanır. Bunun sonucu olarak da çarpıntı, huzursuzluk, daha kolay sinirlenme, zihinde bulanıklık, moral bozukluğu, kendini kötü hissetme gibi şeyler yaşanabilir. Stres hormonlarını arttırarak hava sıcaklığı çarpıntıyı arttırdığı, panik atağa benzer belirtiler oluşturduğu gibi fiziksel anlamda sıcak çarpması durumları da panik atağa benzeyen soğuk terleme gibi belirtilere yol açabilir” dedi.

Özellikle psikiyatrik hastalığı olan ve ilaç kullanan, bazı tansiyon ilaçlarını kullananlar, daha ileri yaşlardaki insanlar gibi özel gruplar vücutlarındaki ısıyı ayarlamakta güçlük çekecekleri için ısının olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalabilirler. Toplum olarak sıcaklarla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Bu uyumakta ve fiziksel sıkıntıya da yol açıyor. Bunlar da daha modumuzun, moralimizin düşük olması ve daha çok sinirlenme gibi şeylere yol açabiliyor. O yüzden sıcak havalarda serin ve sakin kalmaya daha çok dikkat etmemiz gerek. Güneş ışınlarının daha dik geldiği zamanlar daha sıcak olan zamanlar. Sabah onu daha da genişletmeliyiz, genelde saat 12.00 ila 16.00 arası derler ama bu sıcakları düşündüğümüzde dışarı çıkılacak, yapılacak işiniz varsa akşam saat 19.00'dan sonra ya da sabah saat 10.00'dan önce halletmeye çalışın derim. Çünkü bizim alışkanlıklarımıza göre ekstra yoğun sıcaklık yaşıyoruz.”