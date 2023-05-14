Sinan Oğan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla oy oranları belli oluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ata İttifakı adayı Sinan Oğan kaç oy aldı, Sinan Oğan’ın oy oranı belli oldu mu?

SİNAN OĞAN KAÇ OY ALDI?

Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Oy oranlarına göre 2023 Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip, Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan’ın kaç oy aldıkları, oy yüzdesi belli olmaya başladı. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. Sinan Oğan’ın aldığı oy oranı ve kesin seçim sonuçları ise YSK tarafından oy sayımının bitmesi ile açıklanacak.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SİNAN OĞAN’IN ADAYLIĞI

11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

SİNAN OĞAN’IN 2023 SEÇİM KAMPANYASI

Sinan Oğan, oylarının %16 civarında olduğunu belirtti ve "Kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kalamadığımız takdirde bakacağız." sözlerini sarf etti. 14 Mart'ta, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yardımcısının Sevda Özbek olacağını duyurdu. 5 Nisan 2023'te Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ; Sinan Oğan'ın, seçim güvenliğini konuşmak için diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talebinde bulunacağını açıkladı. Sinan Oğan; 12 Nisan 2023'te Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla, 15 Nisan 2023'te de Muharrem İnce ile görüştü.

ATA İTTİFAKI’NDA BULUNAN PARTİLER

ATA İttifakı veya Ata İttifakı, 11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri aday, eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan'dır. Doğru Parti, Sinan Oğan'ın aday belirlenmesi üzerine ittifaktan ayrılmıştır. İttifakı oluşturan partilerden yalnızca Zafer Partisi ve Adalet Partisinin 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek genel seçimlere katılabilme yeterliliği bulunmaktadır

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.















