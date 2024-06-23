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Okullarda devamsızlıkla ilgili esneklik yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapması gereken öğrencilerle ilgili "devamsızlık affı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılmakta. Peki sınıfta kalan öğrencilere af var mı? İşte detaylar.

16:39 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Devamsızlıktan sınıfta kalanlara af var mı, gelecek mi?
Devamsızlıktan sınıfta kalanlara af var mı, gelecek mi?

Öğrencilerin sınıfta kalma nedenlerinden biri de belirlenen devamsızlık süresini aşmak. Devamsızlık nedeniyle her yıl binlerce öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorunda kalıyor. Peki, devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi?

Sınıfta kalan öğrencilere af var mı? Devamsızlık affı gelecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında devamsızlık affı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Program sırasında, devamsızlık affı konusundaki sorulara yanıt veren Bakan Tekin, "Bu konuda zaten gerekli açıklamayı yaptık. Şu an sizinle paylaşabileceğim yeni bir veri yok ama önümüzdeki günlerde açıklamalarımız olacak. Devlet bu kadar yatırım yapıyor, öğrenci de okulda olmalı, derste olmalı" şeklinde konuştu.

Okullarda devamsızlıkla ilgili esneklik yapılacak mı?

Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili bir esnekliğin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Esneklik yapacağımız bir şey yok. Zaten yıl içerisinde öğrenci arkadaşlarımıza özürlü ve özürsüz olarak bir devamsızlık tanımı yaptık" dedi.

Çocukların okul dışında başka ortamlarda vakit geçirmelerini doğru bulmadığını belirten Tekin, "O yüzden bu konuda kararlı olarak devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Devamsızlık hakkı kaç gün?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.



#Devamsızlık hakkı
#liselerde devamsızlık
#MEB
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