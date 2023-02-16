Sinop 5 günlük hava durumu

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Cankurtaran tüneli mevkide yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruklar oluşunca, trafik aksadı. Yol güvenliğini sağlayan jandarma ve polis ekipleri, yolda kalan araçların ilerlemesine yardımcı oldu. Artvin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.