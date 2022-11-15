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(ÖZET) Sırbistan Türkiye basketbol maçı 77-76

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan’a 77-76 mağlup oldu. A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18 ve Kenan Sipahi 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Sırbistan’da ise Marko Guduric 18 sayı kaydetti. Bu sonuçla birlikte milli takım, 8'inci maçında 5'inci mağlubiyetini elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan Türkiye maç sonucu: 77-76 Türkiye Basketbol fikstür
Sırbistan-Türkiye basketbol maçı

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan müsabaka müsabakaya ay-yıldızlılar; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Ercan Osmani ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 37-34 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında birkaç kez öne geçme fırsatı yakalayan milliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve son topta isabet bulamayınca parkeden 77-76 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18 ve Kenan Sipahi 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Sırbistan’da ise Marko Guduric 18 sayı kaydetti. Bu sonuçla birlikte milli takım, 8'inci maçında 5'inci mağlubiyetini elde ederken, Sırbistan ise 5'inci kez parkeden galip ayrıldı.

Sırbistan Türkiye maçı
Sırbistan Türkiye maçı

Dünya Kupası şansını yitirdik

Milli Takımımız, ilk turdan getirdiği sonuçlarla 8 maç sonunda 3 galibiyette kalırken Sırbistan ise 8 maç sonunda 5 galibiyete ulaştı. Millilerimizin Sırbistan yenilgisi sonrası Yunanistan da deplasmanda Belçika'yı mağlup edince ilk 3 şansımızı ve bu doğrultuda Dünya Kupası'na katılma şansını kaybettik. İddiasını yitiren Millilerimiz, 24 Şubat'ta Letonya'yı ağırlayacakken 27 Şubat'ta da Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye - Letonya basketbol maçı ne zaman?

  • A Milli Takım, 2'nci Tur I Grubu’nda 24 Şubat Cuma günü sahasında Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi’nde fikstüre ulaşmak için tıklayınız.

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