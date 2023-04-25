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Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Sivas seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Sivas seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Sivas milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Sivas Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Sivas seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:50 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivas seçim sonuçları

Sivas seçim sonuçları

Sivas seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile
Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla milletvekili seçim sonucu, Divriği cumhurbaşkanı seçim sonucu, Doğanşar 2023 seçim sonuçları, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Sivas seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Abdullah Güler

2- Hakan Aksu

3- Rukiye Toy

4- Rüstem Yüce

5- Serdar Öksüm

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ulaş Karasu

2. Serdar İnce

3. Servecan Kaya

4. Lütfi Görkem

5. Bahattin Yavuz

İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Celal Dağgez

2- Ahmet Bozdoğan

3- Serap Bozpolat Ayan

4- Merve Yıldız Yaray

5- Tolga Say

MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET ÖZYÜREK

2 İLKER İPEK

3 KENAN ÇARBOĞA

4 MURAT SEVİNÇ

5 BAHADIR GÖKMEN

YEŞİL SOL PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Gani Kaplan

Mehmet Mustafa Yıldız

Vildan Doğan

Hüseyin Özcan

Selma Özel Ası

MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Saçlı

2- Enes Bahşi

3- Fatih Büyükyağmur

4- Ahmet Selim Bıyık

5- Uğur Turan

2023 seçimleri Sivas seçim sonuçları

14 Mayıs
2023 Sivas cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
bu sayfada yer alacaktır.

Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 72’sini alırken, Muharrem İnce Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

Sivas milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Sivas oy oranı
% 73,7 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Sivas’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Sivas’ta hangi parti kazandı?

  • AK Parti % 54.7
  • MHP % 19
  • CHP % 15,2
  • İYİ Parti % 6,8
  • HDP % 2,2

Sivas yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oyların % 4935’ini alırken, BBP adayı Doğan Ürgüp ise oyların % 36,45’inin aldı.

Sivas İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 44,66
  2. BBP % 21,38
  3. CHP % 14,32
  4. MHP % 14,32
  5. İYİ Parti % 2,10

Sivas ilçeleri hangileri?

Sivas iline bağlı ilçelere şunlardır:

  1. Akıncılar
  2. Altınyayla
  3. Divriği
  4. Doğanşar
  5. Gemerek
  6. Gölova
  7. Gürün
  8. Hafik
  9. İmranlı
  10. Kangal
  11. Koyulhisar
  12. Suşehri
  13. Şarkışla
  14. Ulaş
  15. Yıldızeli
  16. Zara

Sivas kaç milletvekili çıkarıyor?

Sivas İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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