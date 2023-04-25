Sivas seçim sonuçları
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla milletvekili seçim sonucu, Divriği cumhurbaşkanı seçim sonucu, Doğanşar 2023 seçim sonuçları, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin oy oranları ne? İşte Sivas seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Abdullah Güler
2- Hakan Aksu
3- Rukiye Toy
4- Rüstem Yüce
5- Serdar Öksüm
CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ulaş Karasu
2. Serdar İnce
3. Servecan Kaya
4. Lütfi Görkem
5. Bahattin Yavuz
İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Celal Dağgez
2- Ahmet Bozdoğan
3- Serap Bozpolat Ayan
4- Merve Yıldız Yaray
5- Tolga Say
MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AHMET ÖZYÜREK
2 İLKER İPEK
3 KENAN ÇARBOĞA
4 MURAT SEVİNÇ
5 BAHADIR GÖKMEN
YEŞİL SOL PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Gani Kaplan
Mehmet Mustafa Yıldız
Vildan Doğan
Hüseyin Özcan
Selma Özel Ası
MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mustafa Saçlı
2- Enes Bahşi
3- Fatih Büyükyağmur
4- Ahmet Selim Bıyık
5- Uğur Turan
2023 seçimleri Sivas seçim sonuçları
Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 72’sini alırken, Muharrem İnce Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.
Sivas milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Sivas’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Sivas’ta hangi parti kazandı?
- AK Parti % 54.7
- MHP % 19
- CHP % 15,2
- İYİ Parti % 6,8
- HDP % 2,2
Sivas yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oyların % 4935’ini alırken, BBP adayı Doğan Ürgüp ise oyların % 36,45’inin aldı.
Sivas İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 44,66
- BBP % 21,38
- CHP % 14,32
- MHP % 14,32
- İYİ Parti % 2,10
Sivas ilçeleri hangileri?
Sivas iline bağlı ilçelere şunlardır:
- Akıncılar
- Altınyayla
- Divriği
- Doğanşar
- Gemerek
- Gölova
- Gürün
- Hafik
- İmranlı
- Kangal
- Koyulhisar
- Suşehri
- Şarkışla
- Ulaş
- Yıldızeli
- Zara
Sivas kaç milletvekili çıkarıyor?
Sivas İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.