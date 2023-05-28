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Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Sivas 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Sivas'ta 460.697 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sivas'ta Recep Tayyip Erdoğan % 69,4, Kemal Kılıçdaroğlu % 24,3 oy almıştı. 28 Mayıs 2023 Sivas seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:33 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivas seçim sonuçları 28 Mayıs

Sivas seçim sonuçları 28 Mayıs

Sivas 2. tur
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Sivas Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Sivas cumhurbaşkanlığı
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Sivas'ta Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Sivas 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

14 Mayıs 2023 seçimleri Sivas seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Sivas cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte kesin olmayan sonuçlar da belli oldu.

14 Mayıs 2023 Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan % 69,4 oy oranına sahip olurken, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı % 24,3'te kaldı. Sinan Oğan Sivas’ta oyların % 6,1’ini aldı.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Sivas’ta kazanan milletvekilleri

  • Abdullah Güler - AK Parti
  • Hakan Aksu - AK Parti
  • Rukiye Toy - AK Parti
  • Ulaş Karasu - CHP
  • Ahmet Özyürek - MHP
14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi için partilerin milletvekili adayları
şunlar olmuştu.

AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Abdullah Güler

2- Hakan Aksu

3- Rukiye Toy

4- Rüstem Yüce

5- Serdar Öksüm

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ulaş Karasu

2. Serdar İnce

3. Servecan Kaya

4. Lütfi Görkem

5. Bahattin Yavuz

İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Celal Dağgez

2- Ahmet Bozdoğan

3- Serap Bozpolat Ayan

4- Merve Yıldız Yaray

5- Tolga Say

MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET ÖZYÜREK

2 İLKER İPEK

3 KENAN ÇARBOĞA

4 MURAT SEVİNÇ

5 BAHADIR GÖKMEN

MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mustafa Saçlı

2- Enes Bahşi

3- Fatih Büyükyağmur

4- Ahmet Selim Bıyık

5- Uğur Turan

2018 Sivas Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 72’sini alırken, Muharrem İnce Sivas Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 6,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Sivas milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Sivas oy oranı
% 73,7 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 23,8’ini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Sivas'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 54.7
  • MHP % 19
  • CHP % 15,2
  • İYİ Parti % 6,8
  • HDP % 2,2

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Sivas yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Sivas Belediye başkan adayı Hilmi Bilgin oyların % 4935’ini alırken, BBP adayı Doğan Ürgüp ise oyların % 36,45’inin aldı.

2019 Sivas İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 44,66
  2. BBP % 21,38
  3. CHP % 14,32
  4. MHP % 14,32
  5. İYİ Parti % 2,10

Sivas ilçeleri hangileri?

Sivas iline bağlı ilçelere şunlardır:

  1. Akıncılar
  2. Altınyayla
  3. Divriği
  4. Doğanşar
  5. Gemerek
  6. Gölova
  7. Gürün
  8. Hafik
  9. İmranlı
  10. Kangal
  11. Koyulhisar
  12. Suşehri
  13. Şarkışla
  14. Ulaş
  15. Yıldızeli
  16. Zara

Sivas kaç milletvekili çıkarıyor?

Sivas İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili göndermektedir.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?