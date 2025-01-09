Göçük altında kalan işçilerin arkadaşı Alaaddin Çınar, ortada bir ihmal olduğunu ileri sürerek, “5 metrenin altına inmelerinden dolayı 2 arkadaşımız şu an göçük altında, çıkartmaya çalışıyorlar. Yalnız burada büyük ihmal görünüyor. Çünkü ben bu işi yapıyorum, 2 metrenin altına ekskavatörle geniş kazılması lazım ki göçüğü önleyelim ya da kafes yapılıp kafesle inilmesi lazımdı. Kafesle inilmediği için göçük olmuş. Beraber çalıştığım 2 arkadaşım şu an göçük altında. Saat 09.15'te bu olay olmuş, şu ana kadar çalışılıyor. Bütün ekip burada ama ulaşamadık. Büyük ihtimalle vefat ettiler. Rabbim ailesine ve tüm Polatlı'ya sabırlar dilerim. 2 genç kardeşimizdi, temiz insanlardı, beraber çalıştığımız insanlardı” diye konuştu.