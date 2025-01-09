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Ankara'da inşaatta göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi aranıyor

14:119/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ankara'da inşaatta göçük
Ankara'da inşaatta göçük

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.

Polatlı'da bir binaya kanalizasyon bağlama işlemi sırasında yaşanan göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1 işçi aranıyor.

Arama çalışmaları sürüyor

İnşaat göçüğünde kalan 1 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İnşaat göçüğü neden oldu?

Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binanın kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Göçük altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, işçilerin arkadaşı olayda ihmal olduğunu iddia etti.

“Burada büyük ihmal görünüyor”

Göçük altında kalan işçilerin arkadaşı Alaaddin Çınar, ortada bir ihmal olduğunu ileri sürerek, “5 metrenin altına inmelerinden dolayı 2 arkadaşımız şu an göçük altında, çıkartmaya çalışıyorlar. Yalnız burada büyük ihmal görünüyor. Çünkü ben bu işi yapıyorum, 2 metrenin altına ekskavatörle geniş kazılması lazım ki göçüğü önleyelim ya da kafes yapılıp kafesle inilmesi lazımdı. Kafesle inilmediği için göçük olmuş. Beraber çalıştığım 2 arkadaşım şu an göçük altında. Saat 09.15'te bu olay olmuş, şu ana kadar çalışılıyor. Bütün ekip burada ama ulaşamadık. Büyük ihtimalle vefat ettiler. Rabbim ailesine ve tüm Polatlı'ya sabırlar dilerim. 2 genç kardeşimizdi, temiz insanlardı, beraber çalıştığımız insanlardı” diye konuştu.



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