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İskenderun limanı yangını
İskenderun Limanı'nda Hatay depremi sonrasında çıkan yangın olayına yoğun müdahale sürüyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında İskenderun Limanındaki yangının son durumu belli oldu. haHatay'ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangında son duruma ilişkin bilgiler haberimizde.
Cumhurbalkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun Limanı'ndaki konteyner deposunda çıkan yangın hakkında çaıklamalarda bulundu:
"İskenderun Limanı'nda yangın çıktığını ve söndürmek için Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Kara Kuvvetlerinin helikopterlerinin de çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çalışmaların yoğun bir şekilde samimiyet ve istekle yapıldığını, felaketten kurtulmak için herkesin azami gayret gösterdiğini dile getiren Akar, "Milletimizin devletiyle bütünleşik bir şekilde tek yumruk, tek yürekle büyük bir gayret içinde olduğunu, Mehmetçiğin sürekli, dün olduğu gibi bugün de milletinin yanında ve emrinde olduğunu bir kez daha gördük. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.