İskenderun Limanı'nda Hatay depremi sonrasında çıkan yangın olayına yoğun müdahale sürüyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında İskenderun Limanındaki yangının son durumu belli oldu. haHatay'ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangında son duruma ilişkin bilgiler haberimizde.

HATAY İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGINDA SON DURUM NE?

Cumhurbalkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."

BAKAN AKAR İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İskenderun Limanı'ndaki konteyner deposunda çıkan yangın hakkında çaıklamalarda bulundu:

"İskenderun Limanı'nda yangın çıktığını ve söndürmek için Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Kara Kuvvetlerinin helikopterlerinin de çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.