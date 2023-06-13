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Marmaray'ın çarptığı raylardaki işçi hayatını kaybetti

Son dakika İstanbul haberleri: Zeytinburnu’nda raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güçtekin, Marmaray’ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı. Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

14:15 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Haberleri: Zeytinburnu’nda işçi Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Haberleri: Zeytinburnu’nda işçi Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Zeytinburnu’nda raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar.

MARMARAY’IN ÇARPTIĞI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’ın, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TCDD’ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark edip siren çalmaya başladı.

Kaçmaya çalışan 3 işçiden 2’si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramadı. Güçtekin, Marmaray’ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı. Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güçtekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, “Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış" dedi.



#Marmaray
#Zeytinburnu
#İstanbul
#Gebze-Halkalı
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