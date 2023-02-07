Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kriz merkezinde depreme dair son bilgileri aktardı. Erdoğan, şu ana kadar 3 bin 549 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklarken, deprem bölgesindeki 10 ilin afet bölgesi ilan edilerek 3 ay süreyle bu illerde OHAL uygulanacağını ilan etti.

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL ilan edilmesini gerektiren sebepler ile OHAL ilan edildiğinde hayata geçirilecek uygulamalar farklı olacaktır. Kamu düzeni, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda OHAL’de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir.

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

DEPREMDE OHAL İLAN EDİLİR Mİ?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

Deprem de insanoğlunun yaşadığı en tehlikeli doğal afetlerden biri olduğu için depremde de OHAL ilan edilebilmektedir.







