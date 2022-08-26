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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci müjdeyi verdi: Destek ödemeleri ne zaman verilecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı ne zaman hesaplara yatırılacak?
Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

Çiftçi destek ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Tarımsal destek ödemelerine ilişkin son dakika haberi geldi. Binlerce çiftinin merakla beklediği 2022 tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ‘den geldi. Peki Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Tarla paraları ne zaman yatacak? İŞte detaylar.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Çiftçi destek ödemeleri hangisi yattı?

Bakanlığın duyurduğu ödeme planının ayrıntıları şu şekilde:

TMO Alım Prim Desteği: 439 milyon 169 bin 491 TL

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 278 milyon 528 bin 500 TL

Toprak Analizi Desteği: 1 milyon 550 bin 240 TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 31 milyon 847 bin 131 TL

Uzman Eller Proje Desteği: 4 milyon 296 bin 478 TL

Yem Bitkileri Desteği: 995 bin 551 TL

Ek Girdi Desteği: 304 bin 777 TL

Çiftçi destek ödemeleri son dakika
Çiftçi destek ödemeleri son dakika
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